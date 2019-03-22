Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Gürcistan Yapılanması Şüphelisi Yakalandı

Fetö'nün Gürcistan Yapılanması Şüphelisi Yakalandı

41 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı kişinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

Fetö'nün Gürcistan Yapılanması Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı kişinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Mart 2019'da İstanbul'da polis tarafından yakalanan E.G, Ankara'ya getirildi.

Gürcistan'da örgütle iltisaklı bir şirketin ortaklarından olduğu kaydedilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:51 Kaynak: AA

İstanbul, Gürcistan, Güncel
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