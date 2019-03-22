Fetö'nün Gürcistan Yapılanması Şüphelisi Yakalandı
41 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gürcistan yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı kişinin İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gürcistan
yapılanmasında yer aldığı belirlenen E.G. adlı kişinin İstanbul
'da yakalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 20 Mart 2019'da İstanbul'da polis tarafından yakalanan E.G, Ankara
'ya getirildi.
Gürcistan'da örgütle iltisaklı bir şirketin ortaklarından olduğu kaydedilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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