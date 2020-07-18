FETÖ'nün hain darbe girişimi, ABD ve Almanya'da "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı - Son Dakika

FETÖ'nün hain darbe girişimi, ABD ve Almanya'da "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, ABD ve Almanya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, ABD ve Almanya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı program düzenlendi. FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı panel serisi, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi. ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen panele SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlük yaparken, panele Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, ABD Müslüman Örgütler Konseyi Genel Sekreteri Oussama Jamal, Global Policy Institute Başkanı Paolo von Schirach ile yapımcı ve yönetmen Mark S. Hall katıldı. Panelde "15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. Yılında Türkiye-ABD İlişkileri" konusu ele alındı.


Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen panele ise Türkiye'nin Berlin Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu moderatörlük yaparken, panele Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Eski Türkiye Temsilcisi Sven-Joachim Irmer, GODD Vakfı Kurucusu Dursun Yiğit ile gazeteci, yazar ve medya danışmanı Sascha Hellen katıldı. Panelde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Dördüncü Yılı Anısına 21. Yüzyılda Demokratikleşme ve Demokratik Sistemlere Yönelik Tehditler" konusu ele alındı.


Panel serisi ABD ve Almanya'nın yanı sıra Belçika, İtalya, İngiltere, Fransa, Kazakistan, Çin, Katar, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlendi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün hain darbe girişimi, ABD ve Almanya'da '15 Temmuz 15 Panel' programıyla anlatıldı - Son Dakika
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