FETÖ'nün hain darbe girişimi Arnavutluk'ta "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı - Son Dakika

FETÖ'nün hain darbe girişimi Arnavutluk'ta "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı program düzenlendi. FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı panel serisi, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Atina Basın Müşaviri Duygu Leloğlu moderatörlük yaparken, panele Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Murat Yörük, Emekli Büyükelçi Abdi Baleta ile yönetmen ve yazar Armand Bora katıldı.


Panelde "Arnavutluk Kamuoyunun 15 Temmuz Darbe Girişimine Bakışı: FETÖ Faaliyetlerine Devam Ediyor mu?" konusu ele alındı. Panel serisi Arnavutluk'un yanı sıra Belçika, İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kazakistan, Çin, Katar, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlendi. - TİRAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün hain darbe girişimi Arnavutluk'ta '15 Temmuz 15 Panel' programıyla anlatıldı - Son Dakika
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