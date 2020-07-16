FETÖ'nün hain darbe girişimi Bangladeş'te "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı - Son Dakika

FETÖ'nün hain darbe girişimi Bangladeş'te "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, Bangladeş'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, Bangladeş'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatıldı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı program düzenlendi. FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı panel serisi, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan moderatörlük yaparken, panele Doç. Abdul Kader Miah, Yrd. Doç. Ishtiaq Ahmed Talukder ve Öğretim Görevlisi Sabbir Hasan katıldı.

Panelde "15 Temmuz Darbe Girişimi Bağlamında Terörizm ve Aşırıcılıkla Mücadelede Türkiye-Bangladeş İşbirliği" konusu ele alındı. Panel serisi Belçika ve İtalya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlendi. - DAKKA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün hain darbe girişimi Bangladeş'te '15 Temmuz 15 Panel' programıyla anlatıldı - Son Dakika
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