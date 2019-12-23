FETÖ'nün hakim-savcı evlerinin sözde "genel müdürü"ne 10 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün hakim-savcı evlerinin sözde 'genel müdürü'ne 10 yıl hapis - Son Dakika

FETÖ'nün hakim-savcı evlerinin sözde "genel müdürü"ne 10 yıl hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki kadın hakim-savcı evlerinden sorumlu sözde "genel müdürü" olduğu belirtilen Nihal Saracoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün hakim-savcı evlerinin sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki kadın hakim-savcı evlerinden sorumlu sözde "genel müdürü" olduğu belirtilen Nihal Saracoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.


Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Saracoğlu'nun savunması alındı. 2002'de tarih bölümünden mezun olduğunu, mezun olmasının ardından 2 yıl iş aradığını ancak bulamadığını belirten Saracoğlu, 2004 yılında Bursa'da örgüte ait bir dershaneden aranması üzerine orada öğretmen olarak göreve başladığını söyledi. 2014 yılında işten ayrıldığını ifade eden Saracoğlu, "2016 yılı hain darbe girişimi neticesinde bu yapının gerçek yüzünü görenlerdenim. Dini duygularımın sömürüldüğüne kanaat getirdim, büyük bir utanç duydum büyük bir üzüntü duydum" dedi.


İddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanık Saracoğlu, "Tanıkların beyanlarıyla oluşturulan bir iddia hakim-savcı evlerinden sorumlu olmam. Bu konuda hakkımda tanıklık yapanların ifadelerini okudum. Tanıklar, kendilerini kurtarmak için polis baskısı ve yönlendirmesiyle ifade vermişlerdir. Doğruyu kesinlikle söylememektedirler" iddialarında bulundu.


"Öğrencilerin illerden getirilmesi işini yapıyorduk"


Mahkemede tanık olarak dinlenen Neslihan Ş., sanık Saracoğlu ile 2013-2014 yılları arasında hakim-savcı evlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi. Hukuk öğrencilerinin söz konusu evlere yerleştirilmesi aşamasında çalıştıklarını belirten tanık, "Nihal Saracoğlu, evlere öğrenci yerleştiren abla olarak görev yapıyordu. Belirli periyotlarla bir araya geliyorduk, sürekli görüşmüyorduk. Biz sadece öğrencilerin illerden getirilmesi işini yapıyorduk. Sanığın kendisine 'Naile abla' diye hitap ediyorduk" diye konuştu.


"Genel müdür basamağında bulunuyordu


Tanık Havva A. ise, "Sanıkla 2014 yılı Temmuz, Ağustos ayları itibariyle Ankara'da tanıştım. Naile olarak tanıdığım sanıkla ByLock üzerinden yazışıyorduk. Yüz yüze görüşme fırsatımız çok olmuyordu. Kendisi genel müdür konumundaydı. Sınav evinde kalan öğrencilerin çalışma tablosu, öğrenci yerleştirilmesi, kimin gelip kimin gideceği gibi konularda o yapılacakları söylerdi, biz de uygulardık. Örgütün basamak tablosunda en altta öğrenciler, onun üstünde ser abla, onun üstünde müdür, onun üstünde de genel müdür vardır. Naile genel müdür basamağında bulunuyordu" dedi.


"Ankara'dan büyük ablalar geliyor"


Tanık Kübra P. ise 2015'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ifade ederek, "Bu sırada örgütün öğrenci evlerinde kalıyordum. Daha sonra hakim-savcı çalışma evlerinde kalmaya başladım. Bizimle Zehra kod isimli biri ilgileniyordu. Zehra, bir gün 'Ankara'dan büyük ablalar geliyor' dedi. Kendisini Naile olarak tanıtan kişi kaldığımız eve ziyaret amaçlı geldi. 1 saat oturup gitti ve bize ihtiyaçları olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.


Tanık Nihal S. ise Kocaeli'de üniversite eğitimini gördüğü sırada FETÖ'nün evinde kaldığını belirterek, "2013 yılında mezun oldum. Üniversite sonrasında hakim-savcı çalışma evlerinde kaldım. Kaldığım süreçte de sanığı 'Naile' kod ismiyle tanıyordum. Sanık, o dönemde dini sohbet yapmak için kaldığım eve geliyordu. 1.5 yıl kadar Ankara'da kaldım. Sanık, çalışma evlerinden sorumlu şahıslardan biriydi" şeklinde konuştu.


10 yıl hapis verildi


Mahkeme, yargılama sonucunda sanık Saracoğlu hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkemenin kararında, sanık Saracoğlu hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açılmışsa da yargılama aşamasında sanığın eylemlerinin silahlı terör örgütü üyesi olma suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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