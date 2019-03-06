Fetö'nün "Hakim ve Savcı Ablası"Na Hapis
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında "hakim ve savcı ablası" olarak faaliyette bulunduğu belirtilen Esra Şahin, 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasında "hakim ve savcı ablası" olarak faaliyette bulunduğu belirtilen Esra Şahin
, 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara
15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Şahin ve avukatı hazır bulundu.
Görüşü sorulan iddia makamı, mevcut deliller doğrultusunda örgütün yargı yapılanmasında faaliyette bulunduğu belirtilen Şahin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savunma yapan Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Şahin'e 7 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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