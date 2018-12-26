Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya'da ikamet eden 7 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.



Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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