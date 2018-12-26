Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma

13 dakika önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö'nün
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya'da ikamet eden 7 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:53 Kaynak: AA

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