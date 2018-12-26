Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma
13 dakika önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya'da ikamet eden 7 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:53 Kaynak: AA
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