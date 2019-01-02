Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma
16 dakika önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Denizli
, Düzce
ile Konya
'da ikamet eden ve haklarında gözaltı kararı bulunan 7 avukattan 2'si yakalandı. Polis
ekiplerince Tokat'a getirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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