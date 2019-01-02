Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Hakim ve Savcı Çalışma Evleri"Ne Yönelik Soruşturma

16 dakika önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ile Konya'da ikamet eden ve haklarında gözaltı kararı bulunan 7 avukattan 2'si yakalandı.

Polis ekiplerince Tokat'a getirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: AA

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