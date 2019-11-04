FETÖ'nün Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar (1)
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar çıktı. Eski Hava Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in de aralarında bulunduğu 8 sanığa "Anayasayı İhlal Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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