Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün  Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar (1)
Son Dakika Güncel FETÖ'nün  Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar (1)

FETÖ'nün  Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar (1)

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar çıktı.

FETÖ'nün  Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar (1), System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada karar çıktı. Eski Hava Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in de aralarında bulunduğu 8 sanığa "Anayasayı İhlal Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
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