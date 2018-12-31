Hava Kuvvetleri'nde FETÖ Operasyonu: 4'ü Albay 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

nurettın:

devlet yılarca oyrencılerıne duyarsız kalmiş okutmamiş yurt yapmamiş ımkan sunmamiş ılegal ınsanlar ajanlar okutmuş devlet uyumuş bunların anaları babalarıda vatan hayını olsunlar deyıne çocuklarını bu çakalara okutsunlar dıye vermemiştırler devletınde cahılığı var devletı kandırmişlarda bu garıbanların ana babalarının kandırılma şansları yokmu vur abalıya mısalı bu ulkede hep garıbanlara olur olan pekı bu olaylardan ders çırarılıp duzenleme ıyıye gıdış varmı eskı koy eskı hamam