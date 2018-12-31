Son Dakika Haberleri: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ Operasyonu: 4'ü Albay 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ Operasyonu: 4'ü Albay 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

1 saat önce

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4'Ü ALBAY, 2'Sİ YARBAY, 5'İ BİNBAŞI, 7'Sİ YÜZBAŞI 60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:38 Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (1)
  • nurettın: devlet yılarca oyrencılerıne duyarsız kalmiş okutmamiş yurt yapmamiş ımkan sunmamiş ılegal ınsanlar ajanlar okutmuş devlet uyumuş bunların anaları babalarıda vatan hayını olsunlar deyıne çocuklarını bu çakalara okutsunlar dıye vermemiştırler devletınde cahılığı var devletı kandırmişlarda bu garıbanların ana babalarının kandırılma şansları yokmu vur abalıya mısalı bu ulkede hep garıbanlara olur olan pekı bu olaylardan ders çırarılıp duzenleme ıyıye gıdış varmı eskı koy eskı hamam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Sevcan İnegöl: Peki onlarda pişmanlık var mı?Biz ne bilelim,dindar insanlar sandık,güvendik,oldu bir hata diyen var mı?Haketmedikleri yerlere insanları 5er 10ar ezerek gelirken iyiydi.Soru çalarken,etrafta sırtımız yere gelmez cakasıyla gezerken de iyiydi.Hala "göreceksiniz gününüzü"derken de iyi.Hesap verirken mi sıkıntı.. 0 0 Yayından Kaldır


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