Hava Kuvvetleri'nde FETÖ Operasyonu: 4'ü Albay 60 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
1 saat önce
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4'Ü ALBAY, 2'Sİ YARBAY, 5'İ BİNBAŞI, 7'Sİ YÜZBAŞI 60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 3 teğmen, 31 astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:38 Kaynak: AA
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