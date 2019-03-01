Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Hakkında Gözaltı...

Fetö'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Hakkında Gözaltı...

1 saat önce

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Fetö'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Yapılanmasına Yönelik Soruşturmada Hakkında Gözaltı..., System.String[]
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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