FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli...
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:50 Kaynak: AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
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