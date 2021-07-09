Ankara'da FETÖ soruşturması: 13 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PD'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yapılanmayla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.