FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü muvazzaf 11 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü muvazzaf 11 asker hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülüyor. Kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 3'ü muvazzaf subay ve astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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