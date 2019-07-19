FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına soruşturma
2 saat önce
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17
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