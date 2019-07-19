Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına soruşturma
Son Dakika Ekonomi Haber

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına soruşturma

2 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına soruşturma, System.String[]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Mahkemedeki skandalın ardından cezaevinde de rahat durmayan FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]