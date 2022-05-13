FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem' yapılanmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem' yapılanmasında 11 gözaltı kararı

13.05.2022 08:55
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem' yapılanmasında 11 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda belirlenen 11 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak, örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen daha önce ilişiği kesilmiş 6 astsubay, 3 askeri öğrenci, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmen olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem' yapılanmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika


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