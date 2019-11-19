Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara merkezli 5 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiği, 10'u aktif görevde, 7'si daha önce ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 11 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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