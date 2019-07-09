Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

1 saat önce

İzmir'de FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hala görevde olanlar da dahil 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon, System.String[]
İzmir'de FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hala görevde olanlar da dahil 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Koordinesi le İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütünün Hava Kuvvetleri Ümit Yapılanmasına önemli bir darbe vuruldu. Aralarında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen düzeyinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 sözde imam ve ByLock yazışmalarında adı geçen aktif ve geçici görevlerinden ihraç edilen 25 TSK mensubu olmak üzere toplam 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 20 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda üç müdür pozisyonunda faaliyet gösteren sözde imam ile 17 TSK mensubu örgüt üyesi gözaltına alındı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehir zorbalarının, taksiciyi kafasında şişe kırıp öldüresiye dövdüğü anlar kamerada Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]