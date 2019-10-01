Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

23 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]