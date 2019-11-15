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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53...
6 saat önce
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:32 Kaynak: AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.
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