Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53... - Son Dakika

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53...

6 saat önce

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53..., System.String[]

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 22'si, 27 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı
HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı "ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek" Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 53...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]