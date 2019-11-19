Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u... - Son Dakika
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u...
6 saat önce
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:52 Kaynak: AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bahçeli: Erdoğan'ın EYT kararını destekliyoruz Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözüne yanıt verdi FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı