FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem" yapılanmasına operasyon - Son Dakika

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem" yapılanmasına operasyon

13.10.2020 12:03
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanlarından elde edilen deliller neticesinde tespit edilen 20'si sivil 1'i sözleşmesi yenilenmeyen subay olmak üzere 21 "mahrem imam" ile daha önce ihraç edilen 4 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlattı.

Eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mahrem imamlar hücrelerden sorumlu

Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturmada, örgüt yöneticisi seviyesindeki sözde mahrem imamların, 2-3 kişilik askeri personelden oluşan hücrelerden sorumlu oldukları, Harp Okulunda takip edilen örgüt üyelerinin kıtalara atanmalarının ardından bu kişilerce yine o ildeki mahrem imamlara devredildikleri ve örgütsel bağlılıklarının periyodik olarak düzenlenen örgütsel toplantılarda artırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin büfelerden arayarak çağırdıkları askerleri, toplantılarda örgüt elebaşının videolarını izleterek ve talimatlarını aktararak örgüte "tam bağlı" hale getirdikleri, askeri personele kod adları verdikleri, gizlilik tedbirleri için azami dikkat etmeleri konusunda talimatlandırdıkları, birlikte görev yaptıkları üstleri ve astları hakkında bilgi toplamalarını istedikleri de belirlendi.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan ve aralarında mahrem imamların da yer aldığı şüphelilerin sorguları sonucunda örgütün güncel faaliyetlerinin de ortaya çıkarılmasının amaçlandığı öğrenildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına operasyon - Son Dakika

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