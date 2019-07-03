Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı
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FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 6 adet ByLock aboneliği kaydı bulunan tarih öğretmeni, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 6 adet ByLock aboneliği kaydı bulunan tarih öğretmeni, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Havza ilçe sorumlusu olduğu iddia edilen tarih öğretmeni Mehmet Ö.'yü İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. İddiaya göre Havza Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ö.'nün örgütün Havza ilçe sorumlusu olduğu, 6 adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, FETÖ silahlı terör örgütünün müzahir kurumlarında SGK kaydının olduğu, örgüte ait sendikalarda kaydının bulunduğu ve örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Mehmet Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Samsun, Havza, 3. Sayfa
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