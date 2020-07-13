FETÖ'nün hemşirelerine operasyon - Son Dakika

FETÖ'nün hemşirelerine operasyon

FETÖ'nün hemşirelerine operasyon Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye...

FETÖ'nün hemşirelerine operasyon

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Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi

24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi

ADANA - Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşireye yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Adana merkezli Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 24 zanlının FTÖ/PDY'ye üye olduğu örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandığı, ardışık ankesörlü büfe arama kaydı olduğu belirlendi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti 24 meslekten ihraç edilen polis ile aktif hemşirenin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alınıp sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorguya başlandı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün hemşirelerine operasyon - Son Dakika
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