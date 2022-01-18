FETÖ'nün 'Hijyen evleri' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'hijyen evleri' soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 95 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bu kişiler arasından 47 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra 'hijyen evleri' adı altında yeni bir hücre yapılanmasına gittiği tespit edildi. Örgüt mensuplarının kaldığı bu evlerin örgüt evinden uzak bir görünüm tutma amacıyla farklı yöntemler izlediği de hazırlanan iddianamelerde yer aldı.

'47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar yönünden belirtilen eylemler neticesinde örgüte ait evlerde kalma ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaları sebebiyle üyelik suçundan cezalandırılma hükmünün kurulduğu da ifade edildi.

'Marketlerin alışveriş çekleriyle ihtiyaçlar temin edildi'

'Hijyen evleri' adı altında kurulan bu evlerde örgütün hedefinde yine genç ve öğrencilerin yer aldığı belirtilirken evlerin örgüt evi görünümünü değiştirmek için odalarda posterlerin ve içki şişelerinin yer aldığını da ifade edildi. Deşifre olmamak için GSM hatları üzerinden iletişim kurmamayı tercih eden örgüt mensuplarının çeşitli yazılım ve online oyunlardaki sohbet odalarından haberleştikleri aktarıldı. Örgütün bu evlerde kalan öğrencilere geçmiş dönemde yaptığı gibi gıda ve maddi yardım yaptığı tespit edilirken, bazı marketlerin alışveriş çekleriyle ihtiyaçların temin edildiği bilgisi de yer aldı.

'Misafirhane veya akraba evi kodlaması'

'Hijyen evleri'nde kalan örgüt mensuplarına ev sorumluları tarafından okudukları okullarda ya da sosyal hayatta öğrenci evlerinde kaldığı bilgisini yerine kesinlikle akrabalarında veya uzak bir misafirhanede kaldıklarını söylemeleri talimat edildi. Daha önce yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının geride bıraktığı eşyaların depolandığı ve sonra bu evlere yeniden yerleştirildiği öğrenilirken, örgütten maddi veya gıda yardımı alacak kişilerin farklı adreslerde ve kamuya açık alanları tercih etmeleri konusunda da talimat verildiği vurgulandı. - ANKARA