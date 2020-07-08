FETÖ'nün 'Hizmet hattına' operasyon: 12 İnfaz koruma memuru gözaltında - Son Dakika

- FETÖ'nün 'Hizmet hattına' operasyon: 12 İnfaz koruma memuru gözaltında

TSK'nın mahrem ardışık/ankesör soruşturmasıyla benzerlik taşıyor.

Hizmet hattıyla 'Mahrem abilerin' memurları ardışık aradıkları tespit edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem abilerinin 'Hizmet hattıyla' memurları ardışık aradıkları öne sürülen 12 infaz koruma memurundan 6'sı adliyeye sevk edildi. Bu soruşturmanın TSK'nın mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık/ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün mahrem Ceza İnfaz Koruma Memurları Yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, "Mahrem abi" ile irtibatı tespit edilen 12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine polis ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı.

Anılan soruşturmada, 'Mahrem abilerin', maiyetindeki infaz koruma/ zabit katibi memurları ile irtibatını "Hizmet Hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edildi. Aynı zamanda anılan soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, TSK'nın mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık/ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

12 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete getirilen 12 şüpheliden 6'si bugün adliyeye sevk edilirken diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.