Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi
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FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi

34 dakika önce

Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen eve yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi, System.String[]

Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen eve yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından hücre evi olarak kullanıldığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi. Polis baskınında FETÖ üyesi olduğu öne sürülen F.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise yaklaşık 70 harddisk ele geçirildi. Zanlının terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı de öne sürüldü. F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken harddisklere de el konuldu. Şahıs sorgusunda, bilgisayar işi yaptığını, bu nedenle bu kadar çok harddisk olduğunu öne sürerken zanlının bilgisayar işi yaptığına dair herhangi bir resmi kaydının olmadığı belirlendi. F.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken harddiskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

Yeşilyurt Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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