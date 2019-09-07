Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi
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FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi

1 saat önce

- FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen bir yere yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen bir yere yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk...

- FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi

Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen bir yere yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'da FETÖ'nün hücre evi olduğu öne sürülen bir yere yapılan baskında yaklaşık 70 harddisk ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bir evin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından hücre evi olarak kullanıldığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi. Polis baskınında FETÖ üyesi olduğu öne sürülen F.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise yaklaşık 70 harddisk ele geçirildi. Zanlının terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı de öne sürüldü. F.G, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken harddisklere de el konuldu. Şahıs, sorgusunda bilgisayar işi yaptığını bu nedenle bu kadar çok harddisk olduğunu öne sürerken zanlının bilgisayar işine yaptığına dair herhangi bir resim kaydının olmadığı belirlendi. F.G, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken harddiskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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