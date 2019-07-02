Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evinde yakalanan eski hakime hapis cezası
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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan eski hakime hapis cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan eski hakime hapis cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski hakim 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Orta ile avukatı katıldı.
Sanık Orta, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek, "İstinat edilen eylemler objektif olarak bu suçu oluşturmaya elverişli değildir. Hakkımda derhal beraat kararı verilmesi, bu yapılmayacaksa delillerin ayrı ayrı değerlendirilmesi bağlamında dile getirdiğim üzere kovuşturmanın genişletilerek, eksik hususların giderilmesi gerekmektedir. Suç işleme kastıyla hareket ettiğime dair hiçbir delil ve isnat bulunmamasına göre en kötü ihtimalde üzerime atılı suçun manevi unsurunun gerçekleşmemiş olması nedeniyle beraatime karar verilmesi gereklidir." şeklinde savunma yaptı.
Duruşma savcısı, sanığın kendi adına ve eşinin adına kayıtlı telefon hatlarında ByLock kullandığını, örgütün çalışmasıyla bakanlığa yerleştirildiğini, örgüt üyelerini bakanlığa yerleştirdiğini, dizüstü bilgisayarında örgüt elebaşına ait video ve görsellerin ortaya çıktığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Orta'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Orta, Diyarbakır'da 21 Haziran 2017'de "gaybubet" diye tabir edilen örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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