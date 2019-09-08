Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı

1 saat önce

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandığı öne sürülen öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandıADANA - Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandığı öne sürülen öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandı.

FETÖ'nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandığı öne sürülen öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandı

ADANA - Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandığı öne sürülen öğretmenlikten ihraç edilmiş kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir evin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından hücre evi olarak kullanıldığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine eve baskın düzenledi.

Polis baskınında FETÖ üyesi olduğu öne sürülen H.B. isimli bir kadını gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise polis çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Zanlının terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı ileri sürüldü.

Ayrıca kadının FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği de öğrenildi. Kadın emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı
İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evinde yakalanan kadın tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]