FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine baskın

6 saat önce

Antalya'da aralarında hücre evinde saklananların da bulunduğu FETÖ operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evine baskın, System.String[]

Antalya'da aralarında hücre evinde saklananların da bulunduğu FETÖ operasyonu kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahısın da bulunduğu toplam 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 9'u soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüklerine teslim edildi. 10 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, bir şüpheli şahıs ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
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