Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün belirlenen bir hücre evine operasyon düzenledi. FETÖ/ PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen H.Ş. ve eşi D.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, şüpheliler adına düzenlenmiş sahte kimlik, örgütün gizli haberleşmelerinde kullanılan 112 simkart, 5 bin 500 dolar, 9 bin 600 lira ve telefon ve tabletler ele geçirildi. Ele geçirilen para ve diğer materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Merkezefendi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi Gar ihalesinde İBB'nin tercih edilmemesinin nedeni: Türkçe kelimeler ve iş deneyimi belgesinin olmaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]