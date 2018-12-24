Fetö'nün Hücre Evine 'Sarı Yelek' Operasyonu(1)
55 dakika önce
Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 sarı yelek, 8 de kırmızı yelek ele geçirildi. Bursa merkezli 8 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonunda 28 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:07 Kaynak: DHA
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