Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evine 'Sarı Yelek' Operasyonu(1)

Fetö'nün Hücre Evine 'Sarı Yelek' Operasyonu(1)

55 dakika önce

Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün Hücre Evine 'Sarı Yelek' Operasyonu(1), System.String[]
Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 sarı yelek, 8 de kırmızı yelek ele geçirildi. Bursa merkezli 8 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonunda 28 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:07 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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