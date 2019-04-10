Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Hücre Evleri"Ne Operasyon

Fetö'nün "Hücre Evleri"Ne Operasyon

2 saat önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Fetö'nün
Balıkesir'de FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Sakarya, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Bursa, Burdur, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen FETÖ soruşturmalarında firari oldukları ve arandıkları belirlenen şüphelilerin, Balıkesir'deki hücre evlerinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, 25 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında ihraç edilmiş 3. sınıf emniyet müdürü, polis memuru, doktor ve avukatlar ile emniyet mahrem yapı sorumlularının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 5 emniyet mahrem yapı sorumlusundan birinin il sorumlusu olduğu öğrenildi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde ve kalorifer peteklerine saklanmış çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve pasaport, cep telefonu, SİM kart ile 43 bin dolar, bin 200 avro ve 11 bin lira ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:52 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel
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