Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Hücre Evleri'ne Operasyon: 22 Gözaltı (1)

Fetö'nün 'Hücre Evleri'ne Operasyon: 22 Gözaltı (1)

53 dakika önce

BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Hücre Evleri'ne Operasyon: 22 Gözaltı (1), System.String[]
BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. 

Bursa merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin 'hücre evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 28 adrese baskın yapılırken, 22 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:13 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Güncel
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