Fetö'nün Hücre Evleriden "F" Serisi Dolarlar Çıkması

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Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi