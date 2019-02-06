Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Baskın: 17 Gözaltı

Fetö'nün Hücre Evlerine Baskın: 17 Gözaltı

1 saat önce

Bursa KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen örgüt mensuplarına operasyon düzenledi.

Fetö'nün Hücre Evlerine Baskın: 17 Gözaltı, System.String[]
Bursa KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen örgüt mensuplarına operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüne yönelik haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından yakalama kararı bulunan 17 şahsın Gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 kişi için Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, 3. Sayfa
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