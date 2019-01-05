Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

26 dakika önce

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgüte ait hücre evinde yakalanan çift tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgüte ait hücre evinde yakalanan çift tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullandıkları belirlenen, askeri öğrencilerden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Mehmet S. ile imam nikahlı eşi Ayşe Gül T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde 5 bin 350 lira bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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