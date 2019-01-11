Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

24 dakika önce

Çorum'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon, System.String[]
Çorum'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda aranan 5 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslerde A.B.Ö, H.Ö, F.K, M.S. ve F.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, flaş bellek ve pasaportlarına el konuldu. Bir evdeki aramada sahte kimlik ele geçirildi.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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