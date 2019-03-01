Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

1 saat önce

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halil İ.Ç. ve Muhammed B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Halil İ.Ç'nin Bank Asyada katılım hesabı, örgütle iltisaklı dernek üyeliği ve müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu belirtildi.

Muhammed B.G'nin hakkında ise Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek yetkisizlikle dosyasının Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

Zanlılar, dün gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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