Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon
2 saat önce
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin kent merkezinde ve bazı ilçelerinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:15 Kaynak: AA
Seçimler İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı