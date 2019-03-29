Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

2 saat önce

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon, System.String[]
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kent merkezinde ve bazı ilçelerinde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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