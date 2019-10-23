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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

1 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 15 ilde aranan 41 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve firari durumda bulunan şüphelilerin yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.


Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman'da yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 41 şüphelinin Kayseri'de örgüte ait hücre evlerinde ikamet ettikleri belirlendi.

Daha önce meslekten ihraç edilen asker, polis, öğretmen, sağlık personeli, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin örgüt evini kullandıkları, gelen talimatlar doğrultusunda yerlerini belli etmemek için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik ve doğal gaz gibi abonelikleri de kendi üstlerine yapmadıkları ve komşularından isimlerini gizledikleri öğrenildi.

Karaman, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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