Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Hücre Evlerine Şafak Baskını

Fetö'nün Hücre Evlerine Şafak Baskını

49 dakika önce

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 12 zanlı saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Fetö'nün Hücre Evlerine Şafak Baskını, System.String[]
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 12 zanlı saklandıkları hücre evinde yakalandı. İzmir merkezli 6 ilde yapılan ByLock operasyonu kapsamındaki ayrı operasyonlarda ise 9 şüpheli yakalandı, 8 şahıs ise aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olarak aranan 12 şüphelinin FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hücre evlerine baskınlar yaptı. Operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "emniyetin mahrem imamı" olduğu iddia edilen E.K'nın da aralarında bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

Ekiplerin, İzmir merkezli Bursa, Erzurum, Muğla, Çanakkale ve Manisa'da düzenlediği bir başka operasyonda ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. 8 şahsın ise operasyon kapsamında arandığı bildirilirken, operasyonda örgütsel dokümanlar ve paralar da ele geçirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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