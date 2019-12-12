FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskında örgütün sözde TSK Diyarbakır mahrem imamı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da dün FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik yapılan ve 22 hücre üyesinin gözaltına alındığı operasyonda yakalananlar arasında, örgütün TSK Diyarbakır mahrem imamı M.S.G. ile Eyüpsultan bölge imamı Y.B.'nin de olduğu ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 'gaybubet evi' diye adlandırılan örgüte ait 33 hücre evine baskın düzenlenmişti.



Hücre evlerinden 43 adet '1' dolar çıkmıştı



Söz konusu soruşturma kapsamında Ataşehir, Bahçelievler, Eyüpsultan, Maltepe, Kağıthane, Başakşehir, Beşiktaş, Üsküdar, Kartal, Esenyurt, Pendik, Kadıköy ve Şişli'de 33 farklı hücre evine yapılan baskınlarda, 43 adet 1 Amerikan doları ile 350 bin Türk Lirası değerinde Euro, TL ve ziynet eşyası ele geçirilirken, FETÖ/PDY üyesi 22 kişi de yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Yakalanan 'örgüt imamı'nın bağlantıları araştırılıyor



Diyarbakır 'mahrem imamı' olarak örgüt içinde faaliyet gösteren ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aranan M.S.G. ile örgütün sözde Eyüpsultan bölge imamı Y.B.'nin yakalanan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. FETÖ üyelerinin kendi aralarında 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evine yapılan baskında üzerinde 1 dolar ile yakalanan M.S.G.'nin, askeri kurumlara sızma faaliyetlerinden dolayı üst düzey bölge imamı olduğu ileri sürüldü. FETÖ İmamının, örgüt hiyerarşisindeki konumu da incelenirken, FETÖ'nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz'le bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.



Örgüt içi hiyerarşide çözülme işaretleri



Aynı baskında yakalanan 22 hücre sorumlusu arasındaki sözde bölge imamı Y.B.'nin de örgüt adına Eyüpsultan ve çevresinde faaliyet yürüten kişilerden mesul olduğu kaydedildi. Dün terör polisince gaybubet evlerinde gözaltına alınan FETÖ üyelerinin bazılarının, daha önce çeşitli kolluk kuvvetlerince yakalanan 'mahrem imamlık' düzeyindeki kişilerin itirafları doğrultusunda tespit edildiği öğrenildi.



FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirtilen ve dün yapılan operasyonla gözaltına alınan 22 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları halen sürüyor. Emniyet ekipleri, firari örgüt üyesi 8 kişinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor. - İSTANBUL