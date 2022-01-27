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FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI - Son Dakika

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

27.01.2022 10:25
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

ADANA'da FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ADANA'da FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında 'sohbet abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, polislikten ihraç 6 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Müslüm Y. (51), Ahmet K. (54), Abdullah A. (51), 8'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla aranan Ahmet E. (52) ve Ramazan T. (55) ile 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Yakup G.'yi (50) yakaladı.

BYLOCK DA KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan hükümlülerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gruplarındaki diğer polis memurlarına 'sohbet abiliği' yaptıkları belirtildi. Düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğu ve konuşmalarının dinletildiği öne sürüldü. Ayrıca hükümlü 6 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI
FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN HÜKÜMLÜ 'SOHBET ABİLERİ' YAKALANDI - Son Dakika
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