Fetö'nün "Hususi Büyük Bölge Sorumlusu"Na Hapis
58 dakika önce
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu", 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu", 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık H.D. ve avukatları katıldı.
Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütün sözde "hususi büyük bölge sorumlusu" olduğu belirlenen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı
9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm
Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi
Gerard Pique'nin Siyasi Açıklamaları İspanya'da Tartışmalara Neden Oldu