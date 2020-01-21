FETÖ'nün iki kritik isminin emniyetteki işlemleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün iki kritik isminin emniyetteki işlemleri devam ediyor - Son Dakika

FETÖ'nün iki kritik isminin emniyetteki işlemleri devam ediyor

6 saat önce

2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci ve sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı'nın İzmir'de yakalanmasının ardından emniyetteki sorgusu sürüyor.

FETÖ'nün iki kritik isminin emniyetteki işlemleri devam ediyor, System.String[]

2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci ve sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı'nın İzmir'de yakalanmasının ardından emniyetteki sorgusu sürüyor.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, 5 Ekim 2016 tarihinden bu yana yakalama emri ile aranan Yusuf Bekmezci ve yine 17 Mart 2018 tarihinden beri yakalama kararı bulunan Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif Sarı'yı hücre evinde kıskıvrak yakalamıştı.


Örgüt yapılanmasında il, bölge ve hatta ülke imamlarının dahi üstündeki bir konumda bulunduğu ifade edilen Yusuf Bekmezci'nin, örgüt içerisinde 'Kadim Abi', 'İrşatçı' gibi sıfatlarla tanındığı, elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınlarından olduğu belirtilmişti. Yine Pekmezci'nin elebaşı Gülen ile birebir görüşebildiği, Gülen tarafından "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anıldığı, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemediği, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olduğu aktarılmıştı.


Sorguları sürüyor


Bekmezci ve Sarı'nın saklandıkları evde 41 bin 466 Amerikan Doları ve 66 bin 625 TL para da ele geçirilirken, iki kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Pekmezci ve Sarı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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