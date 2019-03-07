Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İkinci Adamı"Nın Yakınlarının Cezası Onandı

Fetö'nün İkinci Adamı"Nın Yakınlarının Cezası Onandı

45 dakika önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında hüküm verilen, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun yengesi ve yeğeni cezaevine konuldu.

Fetö'nün İkinci Adamı
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında hüküm verilen, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun yengesi ve yeğeni cezaevine konuldu.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Cevdet Türkyolu'nun ağabeyi Muharrem Türkyolu'nun eşi Güler ve oğlu Faruk Türkyolu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 2 yıl birer ay hapis cezası kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderildi.

Burada incelenen dosya onanarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan Güler ve Faruk Türkyolu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gözaltına alındı.

Güler ve Faruk Türkyolu, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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