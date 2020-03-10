"FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası - Son Dakika
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"FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası

6 saat önce

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "örgütün ikinci adamı" ve illegal alanların sorumlusu olduğu ileri sürülen Cevdet Türkyolu'nun eniştesi ve kız kardeşine "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis...

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "örgütün ikinci adamı" ve illegal alanların sorumlusu olduğu ileri sürülen Cevdet Türkyolu'nun eniştesi ve kız kardeşine "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları katıldı.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklinde daha önce mahkemeye sunulan mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Söz verilen sanık Kemal Erus, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tanık polisteki ifadesini savcılıkta değiştirmiştir. Polisteki ifadesini kabul etmiyorum, savcılıktaki ifadesini kabul ediyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Vildan Erus da önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Tanığı tanımadığımı söylemiştim, ifadelerini kabul etmiyorum. Mütalaaya katılmıyorum, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse lehe olan hususların uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Kemal Erus'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Vildan Erus'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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