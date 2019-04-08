Fetö'nün 'İl Eğitim Danışmanı'na 14 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
53 dakika önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Özyurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cep telefonlarına ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Özyurt, tahliyesini ve beraatını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın üç ayrı telefondan örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt üyelerine yapılan operasyonlar ve soruşturmalarla ilgili ne tür tedbirlerin alınacağıyla bilgi paylaşıldığını vurguladı. Savcı, ayrıca örgüt üyelerine saklanmak için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi temin eden ve FETÖ içerisinde "İbrahim" kod adını kullanan sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, Muzaffer Özyurt'u 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:44 Kaynak: İHA
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