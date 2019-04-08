Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'İl Eğitim Danışmanı'na 14 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün 'İl Eğitim Danışmanı'na 14 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

53 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün 'İl Eğitim Danışmanı'na 14 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün "il eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Özyurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cep telefonlarına ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Özyurt, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın üç ayrı telefondan örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt üyelerine yapılan operasyonlar ve soruşturmalarla ilgili ne tür tedbirlerin alınacağıyla bilgi paylaşıldığını vurguladı. Savcı, ayrıca örgüt üyelerine saklanmak için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi temin eden ve FETÖ içerisinde "İbrahim" kod adını kullanan sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Muzaffer Özyurt'u 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kredi Kartı Faiz Oranlarında Yapılan İndirim Resmi Gazete'de Yayımlandı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:37:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'İl Eğitim Danışmanı'na 14 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]